Opening Bell stonata per Wall Street

(Teleborsa) - Partenza senza grandi scossoni per la borsa di Wall Street, con la, dato che sono in agenda molti dati macroeconomici cruciali nei prossimi giorni, in primis il(Job Report).Intanto, il sondaggio di ADP ha confermato una grande forza del mercato del lavoro, così come i licenziamenti Challenger (calati a gennaio) e le richieste di sussidio alla disoccupazione (scese a sorpresa). Atteso anche un aggiornamento sul settore manifatturiero e sul comparto edilizio (spese per costruzione), entrambi di gennaio.Sul fronte di politica monetaria, l' ultima riunione che segna la fine dell'era Janet Yellen alla Federal Reserve , è terminata con un. La banca ha lasciato invariato il costo del denaro, lasciando la porta aperta a nuovi ritocchi all'insù, mostrando fiducia sull'inflazione e sulle prospettive di crescita economica.Il mood degli investitori è condizionato anche dalla stagione delle trimestrali, che prosegue a pieno ritmo. Microsoft e Facebook superano il test di bilancio . Il focus ora è su Apple e Conti in crescita anche per DowDuPont , il colosso statunitense della chimica nato dalla fusione tra Dow Chemical e DuPont.Sulle prime rilevazioni, illima lo 0,44%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.816,72 punti. In lieve ribasso il(-0,35%); senza direzione lo(-0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,73%),(-0,63%) e(-0,58%).Tra i(+1,22%) e(+0,72%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,77%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,31%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Tra i(+12,76%),(+4,46%),(+2,08%) e(+1,39%). In lettera, -7,11%.