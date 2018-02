Pasta e riso, scatta l'obbligo di indicare l'origine in etichetta

(Teleborsa) - Tra pochi giorni i consumatori italiani sapranno se pasta e riso finiti sulla propria tavola provengono dall'estero., infatti,. Qualora le fasi di coltivazione, lavorazione e confezionamento del riso avvengano nello stesso Paese, può essere recata in etichetta la dicitura "origine del riso", seguita dal nome del Paese. In caso di riso coltivato o lavorato in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture "UE", "non UE", ed "UE e non UE".Un altro decreto prevede invece che; se proviene o è stato molito in più paesi possono essere utilizzate, a seconda dei casi, le seguenti diciture: paesi UE, paesi NON UE, paesi UE E NON UE. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".Si tratta di un importante traguardo per i consumatori - un pacco di pasta su 3 è straniero, il 25% del riso arriva dall'estero - ma anche per i tanti, spesso di bassa qualità e trattato con sostanze vietate in Italia,al di sotto dei costi di produzione, con una drastica riduzione delle semine e il rischio di abbandono per un territorio di 2 milioni di ettari coltivati situati spesso in aree marginali, come spiegaL’etichetta darà ossigeno anche ai risicoltori italiani, assediati dagli arrivi di prodotto straniero spesso favorito dal, che prevede la possibilità di esportare verso l’Unione Europea quantitativi illimitati di riso a dazio zero. Ciò ha causato una vera e propria invasione di prodotto dai paesi asiatici, da dove proviene ormai la metà del riso importato. Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che un pacco di riso su quattro venduto in contiene prodotto straniero con le quotazioni del riso italiano per gli agricoltori sono crollate dal 58% per l’Arborio e il Carnaroli al 37% per il Vialone nano, senza peraltro avere effetti sui prezzi al consumo.