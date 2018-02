Un metodo nuovo per imparare ad essere Leader in Safety

Saipem

(Teleborsa) - Ogni giorno, in Italia, tre persone perdono la vita sul lavoro. Nove persone muoiono in incidenti stradali. Nasce per invertire questa drammatica tendenza, un programma di cambiamento culturale – sul lavoro e nella vita privata - implementato con successo daa partire dal 2007 e introdotto a un'ottantina di imprese associate a Confindustria Trento e agli interlocutori istituzionali in occasione dell'evento "".L'appuntamento, si è tenuto ieri 31 gennaio, presso la sede di Palazzo Stella a Trento, è stato introdotto dal direttore generale di Confindustria Trentoe dal dirigente generale del Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia autonoma di Trento, è stato animato da, segretario generale della, presidente della Sezione Carta e Grafica diIl tema dellaè stato affrontato attraverso l'approccio innovativo introdotto dalla Fondazione. Lasciato per un momento da parte il complesso sistema di obblighi e adempimenti, i relatori si sono concentrati su quattro punti fondamentali:. C’è sicurezza – hanno spiegato – dove c’è da parte di tutti gli attori coinvolti la piena consapevolezza del suo valore. Questo accade quando imprenditori e manager sono leader nella promozione di modelli e comportamenti virtuosi e quando tutte le figure che operano all’interno di un’azienda, dai vertici alla base, imparano ad esercitare responsabilmente la loro "".Ilguidata da Lo Presti, che da tempo ha introdotto la metodologia presso lo stabilimento dicon risultati eccellenti: sia nell’ambito aziendale, che più diffusamente nel contesto sociale del territorio.