ASTM e SIAS siglano accordo per rilevare la brasiliana MGO

(Teleborsa) -. Le due società hanno infatti annunciato che, la controllataha sottoscritto un accordo per- Concessionaria de Rodovias Minas Gerais Golas.MGOdella lunghezza di circa 437 km che collega le città di Cristalina nello stato di Goias e la città di Delta nello stato di Minais Gerais, rappresentandoper l’esportazione di prodotti agricoli dalle regioni del sud-est e centro occidentali del Paese verso il Porto di Santos.L’acquisizione di MGO, che segue la recente aggiudicazione della gara per la concessione della “Rodoanel Norte”, rafforza la strategia di Ecorodovias focalizzata nell’attività core della gestione di autostrade in concessione e nell’allungamento della durata media delle proprie concessioni in portafoglio.Il closing dell’operazione è subordinato ad alcune clausole sospensive tra le quali l’approvazione da parte della “National Ground Transportation Agency” (“ANTT”), dell’Autorità Antitrust brasiliana, della “Brazilian Development Bank” (“BNDES”) e di altri finanziatori.