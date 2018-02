Atlantia si aggiudica gara in Cile tramite controllata Grupo Costanera

Atlantia

(Teleborsa) -per la concessione del progetto Conexión Vial Ruta78 Hasta Ruta 68 (), tramite la controllata cilenaIl progetto consiste nelladi 9,2 km con pedaggiamento free flow nella città ditra Ruta 78 e Ruta 68, le due principali arterie di collegamento di Santiago con le aree portuali di Valparaiso e San Antonio, e connessa alla tratta già in concessione a Costanera Norte, detenuta al 100% da Grupo Costanera.Atlantia detiene il 50,01% del capitale sociale della holding Grupo Costanera. Il restante 49,99% è detenuto da CPPIB. Grupo Costanera gestisce in concessione una rete autostradale di complessivi 313 km in Cile, di cui circa 100 km di autostrade urbane in esercizio a Santiago.