Banca Ifis annuncia l'acquisto di Cap.Ital.Fin

Banca IFIS

(Teleborsa) -. L'acquisto fa seguito al via libera delle autorità competenti all'offerta vincolante presentata il 24 novembre 2017.Oggetto dell’operazione è l’acquisizione del 100% di Cap.Ital.Fin, società specializzata in finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento per pensionati, dipendenti privati, pubblici, statali operante in tutta Italia.soggetto a un meccanismo di aggiustamento da calcolarsi sulla base di una situazione patrimoniale alla data di esecuzione.