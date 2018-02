Bellanova: decisioni Antitrust su ArcelorMittal non toccano l'Ilva

ArcelorMittal

(Teleborsa) - "Qualsiasi decisione dell'Antitrust rispetto agli assetti europei dinon lambirà il perimetro Ilva in Italia. E questo per un preciso impegno già assunto dacon il Governo e ribadito anche in sede di Trattativa in corso al"."Libero il campo da ogni equivoco", ha detto il vicemnistroparlando ai giornalisti a Lecce "su quanto si va dicendo rispetto alle decisioni dell'Antitrust. Qualunque sarà la valutazione della Commissione, che peraltro ha già espresso parere positivo sull'azione del Governo circa la procedura di gara, l'aggiudicatario ha già affermato che le determinazioni aziendali saranno assunte fuori dal perimetro Ilva, fuori dall'Italia".Scongiurato lo spegnimento degli impianti Ilva di Taranto il 9 gennaio , la trattativa sul sito di Taranto continua allo scopo di trovare una soluzione sui temi ambientali e sull'organizzazione, che sarà fondamentale per il rilancio del sito.Dopo gli incontri dei giorni scorsi, viceministro ha concordato con parti sociali e dunque con l'azienda aggiudicataria il proseguo della trattativa, a partire da lunedì prossimo 5 febbraio