Bolletta, ARERA: entro cinque mesi portale per confrontare offerte luce e gas

(Teleborsa) - Una manciata di mesi ancora e le famiglie e le piccole imprese potranno iniziare a cercare online l'offerta di elettricità e gas più adatta alle proprie esigenze con il Portale di comparazione indipendente dai venditori.Il portale che sarà pronto entro cinque mesi - spiega l'Autorità per l'Energia - che da da gennaio 2018 e con le nuove competenze sui rifiuti diventaL'Authority ha infatti stabilito i criteri per avviare l'istituzione del Portale web, previsto dalla legge concorrenza, dove a regime dovranno essere pubblicate tutte le offerte contrattuali presenti nei mercati dell'energia.Quindi tutte le offerte rivolte alla generalità dei clienti dovranno essere registrate e comparabili con le altre sul nuovo portale. Il nuovo strumento di confronto online è un modo semplice e completo per garantire la comparabilità delle proposte commerciali disponibili per i clienti.