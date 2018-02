Cipro, BEI mette sul piatto 35 milioni di euro per progetto infrastrutture

(Teleborsa) - Lai () ha approvato il primo progetto di infrastruttura a Cipro nell'ambito deli (FEIS), al centro del piano di investimenti per l'Europa.La BEI(COSMOS) per costruire un deposito di proprietà privata di 210mila tonnellate.Il progetto sostenuto dalsi concentrerà sul miglioramento dell'efficienza energetica e migliorerà la sicurezza energetica di Cipro aumentando la quantità di riserve petrolifere detenute nel Paese.Il vicepresidente della Commissione UE, responsabile per il lavoro, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha commentato: "La Strategia dell'Unione Energia dell'UE mira a rendere l'energia più sicura e conveniente. Questo primo progetto EFSI a Cipro con COSMOS ci aiuterà raggiungere questi obiettivi e a incoraggiare ancora di più sviluppatori di progetti per continuare a stimolare la crescita e creare posti di lavoro ".