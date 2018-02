Deutsche Bank chiude un altro anno in perdita. Titolo a picco in Borsa

Deutsche Bank

(Teleborsa) - Pessimo avvio di seduta per, che sta cedendo oltre 5 punti percentuali sulla Borsa di Francoforte.A scatenare la fuga dal titolo il bilancio pubblicato in mattinata che ha sancito per la big bank tedesca il, superiore ai 300 milioni stimati dagli analisti.Ad impattare sul dato il calo del settore investment banking e il cambio del regime fiscale negli Stati Uniti dovuto alla riforma approvata a fine 2017 , che ha prodotto un, anche in questo caso di molto superiore al rosso di 1,25 miliardi atteso dagli analisti. Nello stesso periodo dell'anno precedente aveva messo a bilancio un passivo di 1,89 miliardi.(6,2 miliardi il consensus),