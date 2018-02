Exxon Mobil, utili sotto attese nonostante i benefici fiscali

Exxon Mobil

(Teleborsa) - Pieno di utili per il colosso petrolifero statunitense, nell'ultimo trimestre del 2017.ha chiuso il quarto trimestre con un risultato netto di 8,38 miliardi di dollari, pari a 1,97 dollari per azione, in aumento rispetto agli 1,68 miliardi (41 centesimi per azione) riportati nello stesso periodo di un anno fa. A sostenere i dati di bilancio, ha contribuito l'effetto, per 5,9 miliardi, della riforma fiscale approvata prima di Natale, negli Stati Uniti., l'utile ha tuttavia deluso gli analisti: il profitto è stato pari a 88 centesimi per azioneagli 1,03 dollari stimati dal consensus.che si è attestato a 66,5 miliardi contro i 71,9 previsto dal mercato, ma superiore ai 56,4 miliardi registrati nella precedente rilevazione.