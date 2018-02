Giustizia UE, Bruxelles lancia consultazione su formazione professionisti

(Teleborsa) - La. La consultazione, che si concluderà entro ottobre, ha come scopo quello di raccogliere il punto di vista delle parti interessate sulla formazione giudiziaria dei professionisti legali.: uno generale sulla formazione nella legislazione dell'UE per i professionisti della giustizia, i rappresentanti e i formatori; e un secondo questionario mirato rivolto agli specialisti della formazione giudiziaria europea. La consultazione è disponibile online., commissario per la giustizia ha dichiarato: "La legislazione europea non è statica, ma in costante evoluzione. Per migliorare la formazione dei professionisti, abbiamo bisogno prendere in considerazione i nuovi sviluppi e imparare dalla strategia attuale".