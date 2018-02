Il caro vita rallenta il passo a gennaio

(Teleborsa) - L'inflazione modera il passo a inizio 2018, come previsto dagli analisti.Secondo le stime preliminari diffuse dall'ISTAT, a gennaioper l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumenta dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua. A dicembre aveva registrato un incremento rispettivamente dello 0,4% e dello 0,9%.La variazione annuale è perfettamente in linea con il consensus mentre quella mensile risulta meno ampia del +0,3% atteso.La lieve frenata dell’inflazione si deve per lo più ale dei, mitigato dall’e deglispiega l'Istituto nazionale di statistica.L’- il cosiddetto- sono aumentati dello 0,7% in termini congiunturali e dell’1,3% in termini tendenziali. Anche in quest'ultimo caso si tratta di una decelerazione rispetto al +1,5% del mese precedente.Secondo le stime preliminari, l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) diminuisce dell’1,6% su base mensile e aumenta dell’1,1% su base annua (da +1,0% di dicembre). La flessione congiunturale è in larga parte dovuta ai saldi invernali dell’abbigliamento e calzature, di cui l’indice NIC non tiene conto.