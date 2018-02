In rosso la Borsa americana. Dow Jones perde quota 26 mila

Alphabet

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street dopo che gli ottimi dati sul mercato del lavoro , in chiave di tassi di interesse, lasciano presagire un atteggiamento più "hawkish" ovvero aggressivo da parte della Federal Reserve.La statistica ha rilevato che le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e ilsi è confermato, al livello del 4,1%. Importante il balzo dei: la paga oraria media è cresciuta del 2,9%.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali, con il focus sui titoli tech che hanno pubblicato i conti dopo la chiusura del mercato:(Google),Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,73%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,62%, scambiando a 2.804,49 punti. Poco sotto la parità il(-0,49%), come l'S&P 100 (-0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,89%),(-1,29%) e(-1,02%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.scende dell'1,73%. Calo deciso per, che segna un -1,64%.(+5,45%),(+3,25%),(+0,86%) e(+0,65%). In lettera invece, -5,06%.