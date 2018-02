Inarrestabile Amazon. E Bezos è sempre più ricco

Amazon

(Teleborsa) - E' ancora "magic moment" per. Ieri sera il colosso statunitense delle vendite online, da poco incoronato brand con maggior valore al mondo , ha presentato conti da record raccogliendo il pieno consenso di Wall Street, che in after hours ha spedito in alto sia i titoli del Gruppo che la ricchezza del fondatore Jeff Bezos.Nel quarto trimestre, o 3,75 dollari ad azione, rispetto ai 749 milioni, o 1,54 dollari ad azione, dello stesso periodo dell'anno precedente. Il dato, che include un beneficio una tantum di 789 milioni di dollari legato alla riforma fiscale USA , è leggermente superiore agli 1,85 dollari del consensus.di dollari rispetto ai 43,74 miliardi precedenti, battendo le stime di 59,75 miliardi.Per il primo trimestre la società stima ricavi di 47,75-50,75 miliardi (48,60 miliardi il consensus).Il titolo Amazon, in forte calo durante la sessione regolare, è decollato nel dopo Borsa USA mettendo a segno un rialzo di oltre il 6%.Ciò ha fatto lievitare la fortuna di Bezos di 6,5 miliardi di dollari, cosa che ha spinto la ricchezza totale dell'imprenditore a quota 123 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaire Index.