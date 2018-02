Itway, incassato earn-out di 5,2 milioni per attività cedute a Esprinet

Itway

(Teleborsa) -società a capo di un gruppo che opera nel settore dell'Ict, per la produzione di soluzioni nel comparto della cybersecurity, cloud computing e big data, comunica di aver incassato a fine gennaio 2018 l'earn-out previsto dall'operazione straordinaria conclusa a novembre 2016 che aveva ad oggetto la cessione al Gruppo Esprinet delle attività in Italia, Spagna e Portogallo, di distribuzione di IT a valore aggiunto relative alla commercializzazione wholesale ae Value Added Resellers (VAD) di prodotti hardware e software e servizi vari.prevedeva un corrispettivo iniziale di 5 milioni di euro ed un earn-out variabile per un massimo di 5,8 milioni di Euro. L'earn out è un sistema di clausole contrattuali che puntano a ridurre il rischio derivante a una società dall'acquisto di un’altrarecentemente incassato e cosi' composto: primo "earn out" di 5 milioni di euro maturato al 100% e già incassato sul primo margine generato dai rami VAD nei 12 mesi successivi alla data del closing e che hanno superato le aspettative di budget.Secondo earn-out pari a 200 mila euro altresì incassato da Itway quale tranche maturata al 25% su un totale di 800 mila euro quale secondo earn-out collegato alle opportunità di redditi aggiuntivi prevedibili per le società del Gruppo Esprinet generati in virtù della fornitura a società del Gruppo Itway di prodotti selezionati in ragione di Contratti di Fornitura Privilegiata.Gli importi incassati saranno utilizzati per la riduzione dei debiti del gruppo.La PFN totale del Gruppo Itway al 31 dicembre 2017 stimata alla data odierna è pari a 7,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto alla situazione al 30 settembre 2017 che era pari a circa 9,2 milioni di Euro