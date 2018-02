Piaggio in salita dopo i numeri di vendite delle due ruote

Piaggio

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Si muove in territorio positivoche asale dell'1,06%, in contro trend rispetto all'indice(che che cede l'1,69%.A dare una spinta al rialzo il dato sulle immatricolazioni di moto che a gennaio 2018 hanno raggiunto 13.016 in salita dell 33,59% rispetto ai 9.743 veicoli registrati a gennaio 2017. Il dato è stato reso noto daForte aumento per le moto che sono state 6.124 registrando una salita del 41,37%. In aumento del 27,37% anche le vendite degli scooter, arrivate a 6.892 unità rispetto ai 4.332 unità del gennaio 2017.