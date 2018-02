Piazza Affari è la peggiore in UE a metà giornata

Euro / Dollaro USA

A2A

(Teleborsa) -, risentendo di una cerca prudenza degli operatori in vista della pubblicazione del. Frattanto, sul fronte macro si rileva una frenata della crescita dei prezzi in Europa, con il dati dei prezzi alla produzione dell'Eurozona e quelli dell'inflazione in Italia Resta fermo il cambio, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,249. In peggioramento lo, che raggiunge quota 126 punti base.scende dell'1,41%,limita lo svantaggio nello 0,35% esegna un -1,24%., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,32%.riemerge(+0,44%), complici i conti record annunciati ieri In attivo anche Mediobanca (+0,30%), dopo aver ottenuto l'autorizzazione della BCE all'uso di modelli di risk management interni per il calcolo della solidità patrimoniale La peggiore performance è quella di, che scivola del 2,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,52 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,45%.Sensibili perdite per, in calo del 2,32%.