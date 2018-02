Spagna, Rajoy pronto a rivedere al rialzo le stime dell'economia

(Teleborsa) -per la Spagna che ha in previsione l'aumento delle stime per l'economia 2018. A dispetto del rallentamento della crescita del 4° trimestre del 2017 , il Premier spagnoloha spiegato che il Governo dia breve alzerà le stime di crescita del PIL per il 2018 almeno al 2,5% dall'attuale 2,3%.Le parole diarrivano nonostante dati macro di gennaio abbiano mostrato un'inflazione in frenata e la disoccupazione in aumento "La Spagna è un grande Paese e ci sono molti motivi per essere orgogliosi di essere spagnoli, tra questi, il che significa partecipare a un sentimento che non è contrario, perché è inclusivo e ci ha dato successo come nazione", ha sottolineatoin un discorso che si è tenuto all'aeroportoper celebrare il 50° anniversario di questa infrastruttura.Non a caso il Premier ha pronunciato queste parole in un momento così difficile per il Paese alle prese con la crisi catalana