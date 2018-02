Alitalia crede in un miglioramento dei ricavi nel 2018

(Teleborsa) - Buone notizie persul fronte dei conti., responsabile commerciale della compagnia aerea in amministrazione straordinaria, prevede per quest'anno un sensibile miglioramento del fatturato e dei passeggeri. "Alcune cose stanno cambiando come il fatturato che per la prima volta, dopo sei anni, è tornato a crescere nel 2017, che comunque è stato un anno difficile". "Quest'anno abbiamo una previsione per un sensibile miglioramento di fatturato e di clienti. I numeri potranno essere più interessanti", ha dichiarato Lazzerini confermando"Tutto ciò è legato ad un aumento di contribuzione da parte del lungo raggio, che crescerà quest'anno del 10%. Questa estate lanceremo altre rotte, mentre il load factor è aumentato di 6-7 punti. Il traffico domestico è tornato a crescere e aumentano i passeggeri per la prima volta dopo molti anni. Era dal 2011 che il numero dei passeggeri, salvo un piccolo rimbalzo nel 2016, continuava a diminuire".Nel frattempo i Commissari Straordinari,continuano a lavorare al processo di vendita della compagnia, valutando le manifestazioni di interesse pervenute che "devono essere ulteriormente approfondite prima di poter procedere ad una negoziazione in esclusiva".