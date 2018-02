Ancora vendite sui mercati europei

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,246 dopo che gli indici PMI dell'Eurozona hanno mostrato una produzione in aumento a un ritmo più serrato del previsto . Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.337,1 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota 138 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,11%.ancora sotto pressione, che accusa un calo dello 0,83%. Scivola dell'1,20%, mentre, evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.: -1,17% sul. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,36%),(-1,93%) e(-1,81%).di Piazza Affari, torna in positivo, +0,71% a fronte di un settore automotive che resta in difficoltà Tra gli assicurativi, si registra un piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.In caduta libera anche, che affonda del 2,79%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,45 punti percentuali.Tra le banche, giù, -2,31%.