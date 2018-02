Aquafil sigla accordo in Cina con Invista

Aquafil

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo vincolante per l'acquisto di una parte degli asset materiali e immateriali relativi all'attività di nylon 6 nell'area Asia Pacific diLe attività oggetto dell’acquisizione riguardano parte del business sviluppato da Invista nell’area Asia Pacific, pari a un, con una marginalità attesa in linea con quella raggiunta dal Gruppo Aquafil a livello consolidato a seguito dell’integrazione.Il controvalore dell’operazione - spiega Aquafil - non è rilevante per il Gruppo e sarà pagato con mezzi propri.“E’ una– ha commentato–. Questo deal ci permetterà da subito di accelerare il nostro piano di investimenti in quest’area geografica che si conferma una delle regioni con il più elevato tasso di crescita della domanda di fibre sintetiche".