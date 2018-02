Fincantieri, varata ottava fregata multiruolo Antonio Marceglia

Fincantieri

(Teleborsa) - Alla presenza dele, in rappresentanza del Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Claudio Graziano, del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. di Squadra Valter Girardelli, è stata varata presso lo stabilimento di Riva Trigoso del cantiere integrato navale militare, la fregata “Antonio Marceglia”,– Fregate Europee Multi Missione,nell’ambito dell’accordo di cooperazione internazionale italo-francese, con il coordinamento di OCCAR, l'organizzazione congiunta per la cooperazione europea in materia di armamenti.Madrina del varo è stata la signora Silvia Marceglia, nipote della Medaglia d’oro al Valor Militare Antonio Marceglia.che hanno accolto Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria, oltre a numerose autorità civili e religiose.A seguito del varo, l’unità proseguirà le attività di allestimento presso lo stabilimento di Muggiano, a La Spezia, eNave “Antonio Marceglia” sarà caratterizzata, come le altre, da un’elevata flessibilità d’impiego e avrà la capacità di operare in tutte le situazioni tattiche. Ha una. Potrà raggiungere unacon una