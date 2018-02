Sgravi fiscali, un tesoretto da 142 miliardi di euro a rischio sforbiciata

(Teleborsa) - In Italia. Un tesoretto, questo, che potrebbe essere sforbiciato o modificato dal futuro Governo per mantenere le promesse elettorali.A lanciare l'allarme è la, che ha calcolato nel dettaglio i vari benefici fiscali di cui godono ogni anno gli italiani.Nel dettaglio, gli effetti delleche riducono il prelievo sui contribuenti italiani (le cosiddette ") sono 466 eA questo importo vanno accostate leche interessano i lavoratori dipendenti e gli autonomi (), le) e una serie di altre agevolazioni (aliquote IVA ridotte, Ace per le società di capitali, tassazione separata per alcune tipologie di reddito, imposte sostitutive sui redditi da capitale etc...).A tutte queste vanno aggiunte infine le. Si tratta d(tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche). In quest'ultimo caso, complessivamente lo sgravio riferito alle tasse locali ammonta aQuali sono le? La prima voce è il "che interessa oltre 11 milioni di lavoratori dipendenti con un livello retributivo medio-basso e costa allo Stato quasi 9 miliardi all’anno.La seconda misura è lache grava sulle casse pubbliche per 6 miliardi di euro.In terza posizione, invece, i. Questi contribuenti godono di uno "sconto" fiscale di 3,6 miliardi di euro.Afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA, Paolo: "Questo tesoretto, costituito in linea generale da oltre 142 miliardi, è finito nel mirino delle promesse elettorali presentate in questi giorni dai big della politica nazionale. La riduzione delle tasse, l’aumento delle pensioni minime o l’introduzione del reddito di cittadinanza potrebbero essere in gran parte realizzate attraverso una sforbiciata a queste agevolazioni che, quasi sicuramente, andranno però a penalizzare chi oggi beneficia di queste misure".