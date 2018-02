Bank of Japan, Kuroda esclude rialzo tassi a breve

(Teleborsa) - Ilesclude un rialzo dei tassi di interesse, in tempi brevi.Intervenendo al Parlamento giapponese, il banchiere ha spiegato inoltre che"L'inflazione giapponese non ha neppure raggiunto l'1%. In tale situazione è inappropriato muovere prematuramente la politica monetaria solo per crearsi spazi di manovra futuri - ha dichiarato Kuroda -. È inappropriato alzare ora il nostro target sul rendimento del titolo di Stato decennale, anche di un piccolo margine".