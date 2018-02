Brillante Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,33%), che raggiunge i 24.912,77 punti; sulla stessa linea, balzo dello, che archivia la giornata a 2.695,14 punti. Su di giri il(+2,62%), come l'S&P 100 (1,9%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,82%),(+2,81%) e(+2,49%). Il settore, con il suo -1,51%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,94%),(+4,46%),(+4,18%) e(+4,08%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,72%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Tra i(+11,37%),(+10,25%),(+5,56%) e(+5,38%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,37%.