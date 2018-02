Cirrus Logic in calo dopo i conti

Cirrus Logic

(Teleborsa) -cede il 2,44% a Wall Street.Il gruppo che si occupa di circuiti integrati ha annunciato i conti del terzo trimestre che si è chiuso il 30 dicembre scorso.L'azienda ha riportato un utile netto pari a 33,77 milioni di dollari (0,53 dollari per azione) in calo dai 122 mln (1,19 dollari per azione) dello stesso trimestre del 2016.Nello stesso periodo, i ricavi scivolano a 482,7 mln in calo dai 523 mln del terzo trimestre 2016.nel quarto trimestre, i ricavi dovrebbero essere compresi tra i 300 milioni e i 340 milioni di dollari.La società ha inoltre annunciato che il suo Consiglio di amministrazione ha autorizzato il riacquisto di azioni pari a 200 milioni di azioni ordinarie della società, oltre ai 60,2 milioni rimanenti dalla precedente autorizzazione di buy back.