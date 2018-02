FS Italiane, accordo con Indian Railways per sviluppare collegamento New Delhi-Jaipur

(Teleborsa) - Si rafforza la collaborazione fra il Gruppo, con l'avvio di una cooperazione per sviluppare il collegamento ferroviario tra. Entro l’estate verrà consegnato uno studio di fattibilità del progetto.Il corridoio ferroviario tra Nuova Dehli e Jaipur è strategico per l’India. Infatti, Con oltre 300 chilometri di linea, su cui viaggiano ogni giorno 70 treni passeggeri e 20 treni merci attraversando 17 stazioni, unisce la capitale indiana con Jaipur, principale città del Rajastan, nota anche come la “San Pietroburgo” dell’India.. Il progetto, inoltre, rispetta la priorità del Paese asiatico in tema di investimenti infrastrutturali, cioè modernizzare la rete ferroviaria esistente e portare le performance della sicurezza e della velocità ai livelli massimi che quella rete può raggiungere, ancora prima di progettare e sviluppare nuove reti.Il Gruppo FS Italiane, in linea con gli obiettivi di espansione internazionale contenuti nel Piano industriale 2017-2026, mette così, ancora una volta, a disposizione il proprio know-how, sviluppato con i grandi progetti infrastrutturali e tecnologici, per contribuire a rendere più sicura ed efficiente la rete ferroviaria indiana, utilizzata ogni giorno da oltre 23 milioni di persone.