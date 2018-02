In vendita l'Europa. A Piazza Affari premiata Intesa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, anche se i listini azionari recuperano dai minimi toccati dopo i primi minuti di scambi.A pesare sui mercati, contribuisce lacon gli investitori spaventati dalla ripresa dell'inflazione negli Stati Uniti, che lascia presagire unaL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,24. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,56%.Avanza di poco lo, che si porta a 141 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,08%.sotto pressione, che accusa un calo dello 0,76%. Seduta drammatica per, che crolla del 2,06%. Sensibili perdite vengono registrate anche da, -2,05%., con ilche accusa un ribasso dell'1,90%.A Piazza Affari. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-3,48%),(-2,91%) e(-2,91%)., segna un buon incremento, che riporta un +1,41%, premiata per i conti di bilancio e per il piano al 2021 . Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,17%.In apnea, che arretra del 3,84%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,57%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,16%.tra le azioni del FTSE MidCap è, che ottiene un incremento dell'1,49%. I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,94%.Affonda, con un ribasso del 3,93%.Crolla, con una flessione del 3,57%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,55%.