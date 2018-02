Dudley, le ultime vendite a Wall Street non cambiano l'outlook sull'economia

(Teleborsa) - Le recenti vendite che hanno colpito Wall Street nelle ultime sedute non cambiano l'outlook sull'economia statunitense.E' così che la pensa. Il numero uno della Federal Reserve di New York ricalca le posizioni del segretario americano al Tesoro,che ieri 6 febbraio, nella sua testimonianza davanti ai membri della commissione Servizi finanziari alla Camera statunitense non ha fatto trasparire alcuna preoccupazione sulla recente volatilità dei mercati azionari. "Non si è trattato di un tonfo così grande", ha dichiaratofacendo riferimento all'andamento di Wall Street. "Il mercato azionario ha registrato incrementi ragguardevoli nel corso di un periodo di tempo molto lungo con un volatilità estremamente bassa" e "le mie prospettive economiche non sono cambiato solo perché le piazze finanziarie sono a un livello leggermente inferiore rispetto a qualche giorno fa".