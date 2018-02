ETF, UBS AM lancia a Piazza Affari un nuovo ETF in chiave "sostenibile"

(Teleborsa) -non solo redditizi, ma anche, con l'offerta di nuovi prodotti che abbiano un'attenzione all'ambiente, al sociale ecc., i cosiddetti SRI (Socially Responsible Investment).E' il caso dei, cui anche Borsa Italiana riserva particolare attenzione con diverse proposte all'EuroMot, e nell'ambito della grande industria degli ETF i sempre più popolari", che replicano gli(Environmental, Social e Governance) che hanno come target società attente ai profili ambientali, sociali e di governante.E fra questi ultimi arriva un, che inaugura il 2018 ampliando la propria gamma die quota su Borsa Italiana l’UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible hedged EUR UCITS ETF. Salgono così a 12 gli ETF ESG di UBS quotati a Piazza Affari, che permettono di prendere posizione sia sull’asset class azionaria che su quella obbligazionaria.Lo strumento replica fisicamente l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR Index e consente agli investitori l’accesso addi ben 47 mercati, 23 sviluppati e 24 emergenti. L’indice, grazie anche al cap al 5% come limite al peso massimo di ciascun emittente, consente une prevede anche latra l’Euro e le valute dei Paesi sviluppati."Il nostro ETF consente di investire esclusivamente su tutti i big leader della sostenibilità a livello globale”, ha spiegato Francesco Branda, Head of Passive & ETF Specialist Sales Italy, UBS AM