Evans: nuovi rialzi dei tassi? La Fed può attendere

(Teleborsa) - Nei recenti rapporti economici c'è un "indizio" che le pressioni inflazionistiche stanno crescendo, ma finora non ci sono stati molti aumenti effettivi dei prezzi al consumo. E così che la pensa che la pensa il presidente delladi Chicagoche sottolinea che la banca centrale americana può bloccare l'aumento dei tassi fino a "metà anno circa" per valutare i dati sull'inflazione in arrivo.Il soffio di prezzi al consumo in aumento si è manifestato sotto forma di alcuni indicatori "positivi", ha dettoin un discorso alla. Inoltre, i produttori stanno parlando di prezzi più elevati delle materie prime, e i più recenti dati salariali mostrano una "tendenza al rialzo", ha spiegato. Il discorso del banchiere arriva all'indomani di quello del collega, Presidente della, che non più tardi di ieri 6 febbraio, aveva detto che gli " ultimi dati del mercato del lavoro relativi al mese di gennaio non vanno letti come anticipatori di un aumento automatico dell'inflazione ".Gli investitori prendendo spunto da quei dati ne hanno tirato fuori uno scenario di pressing inflattivo e si è scatenata la paura che lapossa abbandonare la politica monetaria espansiva.ha detto che si aspetta che l'inflazione aumenti gradualmente fino all'obiettivo del 2% della banca centrale americana, forse raggiungendolo verso la fine del 2019 o nel 2020.Intanto, il presidente della Federal Reserve di New Yorkè sicuro che la recente volatilità della borsa non ha alterato le prospettive economiche positive . Una posizione condivisa anche dalpresidente della Fed di Dallas.