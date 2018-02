IMA, Kepler Cheuvreux alza giudizio e target price

IMA

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,93%.A dare linfa alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti oltre al rimbalzo messo in atto dall'intero listino sulla scia di un ritrovato ottimismo tra gli operatori.Kepler Cheuvreux ha portato il giudizio sul titolo con giudizio "buy" ed ha rivisto al rialzo il target price a 82 euro rispetti ai 70,05 euro delle attuali quotazioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 68,93 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,72.