Stati Uniti, in salita le scorte settimanali di greggio

(Teleborsa) - Tornano a salire le scorte settimanali di greggio negli USA.Secondo l', divisione del, lenella settimana terminata il 2 febbraio 2018 sono risultate in crescita di 1,8 milioni a 420,3 MBG , rispetto ai 418,4 MBG della scorsa settimana. Il consensus prevedeva invece un incremento di 3,1 mln di barili.Parallelamente, gli stock disono aumentati di 3,9 milioni a 141,8 MBG (le attese erano per una calo di 1,4 mln), mentre le scorte di benzine sono salite di 3,4 MBG a quota 245,5 MBG (+0,5 MBG il consensus).Le riserve strategiche di petrolio sono aumentate di 0,5 MBG a 665,1 MBG.Intanto, il prezzo del greggio si mostra in calo.Il contratto sulstatunitense che scambia a 62,59 dollari al barile, in calo dell'1,26%. Stessa direzione per ilche scivola dello 0,67% a 66,41 dollari.