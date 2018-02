Toscana aeroporti, no a divieto ingresso pullman di linea nell’Aeroporto di Pisa

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - "Incomprensibile", cosìha definito l’ordinanza del Comune di Pisa che istituisce il divieto di circolazione per gli autobus nella rotatoria tra Via Ballini e Via Caduti e tra Via Pasquale Pardi e lo svincolo della Fi-Pi-Li, disponendo che gli autobus in questione sostino presso il parcheggio “scambiatore” della fermata intermedia del People Mover.Toscana aeroporti giudica la decisione illeggittima e avente come unico obiettivo quello di penalizzare lo scalo pisano allontanando gli oltre 450 mila passeggeri che oggi viaggiano tra Firenze e Pisa per utilizzare l’aeroporto Galileo Galilei.