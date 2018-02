Wall Street attesa sotto la parità

(Teleborsa) - E' attesa un apertura al ribasso per la borsa di Wall Street come anticipato da futures USA in calo. Dopo la buona giornata di ieri in cui la borsa americana è riuscita a recuperare parte delle perdite di lunedì 5 febbraio e venerdì 2 febbraio, il clima non si è ancora disteso, nonostante le rassicurazioni arrivate dal segretario americano al Tesoro,sulla stabilità finanziaria degli Stati Uniti.



Dal fronte macro, tornano a salire le richieste di mutui settimanali mentre alle 16:30 (ora italiana) l'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, annuncerà il consueto dato sulle scorte di petrolio.Il future sullo S&P cede lo 0,49%. Il contratto di riferimento sul Nasdaq scende dello 0,37%.