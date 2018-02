K.R. Energy, la controllata FIB sottoscrive un contratto di locazione con PM

K.R.ENERGY

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A. ha autorizzato la controllata FIB S.r.l. a sottoscrivere un contratto di locazione immobiliare ad uso commerciale con il quale Pmimmobiliare S.r.l. (PM), in qualità di parte locatrice, e parte correlata, concederà a Fib S.r.l., in veste di parte conduttrice, un opificio industriale, con pertinenziale corte esclusiva, sito in Teverola (CE), alla Strada Statale 7-bis Appia snc e nel Comune di Carinaro (CE) alla Strada Statale 7-bis Appia snc della durata di 9 anni, rinnovabile per ulteriori 6 anni , con un canone annuo diDetto canone sarà annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi l’anno precedente. PM ha concesso inoltre a FIB un diritto di opzione per l’acquisto dell’opificio.