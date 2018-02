Partenza al ribasso per i listini europei

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Chimico

Materie prime

Sanitario

Utility

Banco BPM

Unicredit

BPER

UBI Banca

Saipem

Ferragamo

Recordati

Tenaris

Saras

FILA

Mutuionline

Zignago Vetro

Sias

Biesse

ERG

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -, dopo la pausa di riflessione presa ieri da Wall Street nonostante l' accordo sul budget che ha evitato lo shutdown L'scambia a 1,226. L'lima lo 0,14%. In lieve calo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,57 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a 123 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,96%.sottotonoche mostra una flessione dello 0,70%, dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, fiacca, che mostra un decremento dello 0,35%.In luce sul listino milanese i comparti(+1,47%) e(+1,25%). Giù(-2,00%),(-1,19%) e(-1,14%).di Piazza Affari, incandescente+4% dopo aver registrato un utile nel 2017 . In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,32% grazie ai risultati migliori delle attese . Positiva, che vanta un progresso dello 0,98% in attesa della pubblicazione dei risultati del 2017 , così come, che registra una plusvalenza dello 0,86%. I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,16%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,14%. In caduta libera, che affonda del 2,01%. Pesante, che segna una discesa di ben 2 punti percentuali.Tra i(+2,20%),(+0,83%),(+0,68%) e(+0,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che arretra del 3,23%. Calo deciso per, che segna un -1,67%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,28%.