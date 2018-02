Borse europee in rosso. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Costruzioni

Utility

Automotive

Moncler

UBI Banca

STMicroelectronics

Leonardo

Saipem

Fineco

Buzzi Unicem

Banca Farmafactoring

Banca Ifis

Maire Tecnimont

Brunello Cucinelli

Aeroporto di Bologna

Sias

Reply

Juventus

(Teleborsa) -, dopo il crollo di Wall Street sui timori di shutdown Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,227. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 60,48 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,00%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,28%, scivola, con uno svantaggio dello 0,61%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,47%.Scivolano sul listino milanese tutti i settori, con in prima fila le(-5,73%),(-0,94%) e(-0,86%).di Milano, troviamo(+1,00%),(+0,88%) grazie ai conti (+0,75%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,59%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,55%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%.arretra dell'1,44%.del FTSE MidCap,(+2,09%),(+1,49%),(+1,02%) su nuove commesse (+0,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,19%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2%. Calo deciso per, che segna un -1,88%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,81%.