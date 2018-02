Aeroporto delle Marche: tris Lufthansa mentre si decide il futuro di Aerdorica

Lufthansa

(Teleborsa) - Convocata per oggi, lunedì 12 febbraio, l’assemblea dei soci di, società di gestione dell’aeroporto delle Marche, durante la quale l’Amministratore unico,, riferirà in merito al parere dell'Ue sulla conformità della ricapitalizzazione da 20 milioni di euro della Regione Marche, a 48 ore dal termine ultimo, fissato al 14 febbraio, per definire tutti gli aspetti legati all'istruttoria prefallimentare e alla possibilità di procedere al concordato preventivo.Depositando al Tribunale di Ancona il ricorso di concordato, la società si riserverebbe di presentare la proposta di concordato preventivo in un lasso di tempo compreso tra 60 e 120 giorni, sulla base di quanto fissato dallo stesso tribunale tribunale. Intanto, settimana scorsa, il Consiglio regionale delle Marche ha approvato a maggioranza un provvedimento che autorizza per l’anno 2018 l’erogazione di un contributo fino a 20 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 3 milioni e 50 mila euro per spese di funzionamento, allocati tra 2017 e 2018, tuttora al vaglio dell'Ue.Se il futuro di Aerdorica è tutto da scrivere, l’accoglie la decisione didi introdurre la terza frequenza sul collegamento giornaliero con Monaco di Baviera, dal 16 aprile per quattro giorni a settimana e dal 3 maggio tutti i giorni. Il terzo volo prevede l’arrivo ad Ancona alle 9:20 del mattino e la partenza per Monaco alle 9:55.