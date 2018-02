Airbus ed Emirates siglano accordo per 36 aeroplani A380

Airbus

(Teleborsa) - Il produttore francese di aeroplanie la compagnia aerea di Dubaihanno siglato un memorandum of understanding per 20 aeroplani A380, con un'opzione per altri 16 aeromobili.L'ordine era stato originariamente annunciato a titolo provvisorio a metà gennaio 2018 Le consegne inizieranno a partire dal 2020.I 36 superjumbo valgono 16 miliardi di dollari."Ringraziamo Emirates,(presidente e amministratore delegato di Emirates),(presidente di Emirates) e(vice presidente esecutivo di Emirates) per la loro costante fiducia nell'A380, che ha trasformato con successo i viaggi aerei nel 21esimo secolo", ha dichiarato, direttore esecutivo di Airbus.Negativo l'andamento del titolo Airbus a Parigi (-1,24%), penalizzato dal rimbalzo del prezzo del petrolio