Banche, Padoan: il sistema sta tornando alla normalità

(Teleborsa) -, non è in crisi, anzi sta tornando alla normalità, ne è convinto il ministro dell'Economia,. In una conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla firma di un accordo trasulla valorizzazione delle figure di garanzia, il ministro ha dichiarato che "c'è una tendenza virtuosa" e che si sta verificando "una forte caduta delle, scese in un anno dagli 86 miliardi del 2016 ai 64 miliardi del 2017". "Ci stiamo avvicinando ad una normalità del sistema bancario", ha spiegato Padoan.Parlando dell'economia italiana, il titolare del Dicastero di via XX settembre ha osservato che l'Italia si trova in "un contesto di crescita che sta accelerando, in parte trainata dalla congiuntura internazionale e, in buona parte, dalle misure che sono state prese", che stanno spingendo "la produzione industriale".