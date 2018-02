Beni Stabili annuncia bond da 300 milioni "se sussistono condizioni mercato"

Beni Stabili

(Teleborsa) -fa sapere di aver intenzione di lanciare un’emissione di obbligazioni senior non garantite denominate in Euro per un importo atteso di Euro 300 milioni e una durata di 10 anni, "".La prospettata emissione riguarderebbe obbligazioni non convertibili in azioni di Beni Stabili e sarebbe riservata esclusivamente a investitori istituzionali.In caso di emissione, Beni Stabili chiederà l’ammissione a quotazione delle obbligazioni(che potrebbe includere indebitamento relativo alle obbligazioni in essere “250,000,000 3.50 per cent. Notes due 2019”, tramite l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato, e a linee di credito rese disponibili da alcuni dei Joint Lead Managers, erogate come banche finanziatrici) e/o per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.Beni Stabili ha conferito a Morgan Stanley e Natixis l’incarico di Joint Lead Managers dell’operazione prospettata.