Unicredit, Marco Bizzozero scelto come responsabile Group Wealth Management

Unicredit

(Teleborsa) - Marco Bizzozero è stato nominato responsabile del Group Wealth Management. LaLo annunciain una nota spiegando che Marco Bizzozero riporterà a Gianni Franco Papa, Direttore Generale dell'istituto di Piazza Gae Aulenti.Il Group Wealth Management ha l’obiettivo di supportare la crescita del wealth management e del private banking di UniCredit in Europa, in particolare in Italia, Germania e Austria. Il Group Wealth Management include una “Product and Investment Platform” di Gruppo, che definisce centralmente la strategia di investimento per i clienti individuali e fornisce un’offerta ampia e distintiva di soluzioni di investimento e servizi rivolta sia alla clientela wealth che private.