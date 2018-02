Prysmian e Microsoft avviano collaborazione per trasformazione digitale

Prysmian

(Teleborsa) -Group ha avviato una collaborazione conper un progetto di trasformazione digitale a 360° in una logica. Fulcro di questo percorso d'innovazione è lo smart working, un modello che ha preso forma contestualmente al trasferimento nel nuovo quartier generale di Milano Bicocca e che sempre più guiderà il Gruppo, composto da 21.000 dipendenti in 50 Paesi, verso una maggiore produttività e un migliore work-life balance. Lo, inteso come possibilità di rendere più facile il lavoro delle persone sta avendo un importante impatto."Lo smartworking rappresenta un modello in costante crescita: nel 2017 sono stati oltre 300.000 i dipendenti che hanno sperimentato il lavoro agile in Italia, il 60% in più rispetto al 2016 secondo l’. Si tratta di uno scenario incoraggiante, senz'altro facilitato dalla nuova normativa sul Lavoro Agile. Tuttavia molti passi restano ancora da compiere e siamo ancora lontani dalla media europea: per questo è fondamentale puntare sulle nuove tecnologie e promuovere casi di eccellenza di aziende italiane che stanno traendo benefici dallo smartworking”, dichiara, Direttore della Divisione Enterprise di Microsoft Italia.