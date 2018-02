Concorso Birra dell'Anno a Rimini Fiera per eleggere la migliore italiana artigianale

(Teleborsa) -, la grandissima fiera del settore birraio, in calendario a. L'evento è stato organizzato da, che gestisce il polo fieristico di Rimini e quello di Vicenza.L'attenzione del pubblico è riservata anche al, il più importante concorso birrario italiano, che sceglie la cornice di Beer Attraction come sua sede naturale per il quinto anno consecutivo. Birra dell’Anno, che giunge alla sua, è organizzata dacon la collaborazione di IEG.(Padiglione C5). Nel frattempo, sono già arrivati in fiera gliche premieranno le eccellenze tra le birre artigianali nazionali ed eleggeranno il migliore birrificio d’Italia. La manifestazione si conferma così un’occasione di incontro di più ampio respiro, che valica i confini nazionali.I giudici sono rappresentanti autorevoli e personalità riconosciute del settore: capitanati da, beer taster di fama internazionale, si segnalano tra i nomi di spicco Melissa Cole (UK), Sandra Ganzenmüller (Germania), Henri Reuchlin (Olanda), Ivan Chramosil (Repubblica Ceca), Tim Webb (UK), Yvan De Baets (Belgio) e Carl Kins (Belgio).Dal contest scaturirà un dibattito internazionale che vedrà protagoniste le produzioni del nostro Paese e che accenderà su di esse i riflettori. Birra dell’Anno sarà infatti undurante il quale sarà possibile tracciare un disegno dell’nel suo complesso.Leben rappresentano il variegato panorama produttivo attuale, in crescita se solo si pensa che lo scorso anno le sezioni della gara erano 29. Ledurante questa edizione saranno(circa il 20% in più rispetto al 2017), presentate da 279 produttori.Gli 84 giudici nomineranno lein concorso, riservando ilin classifica e un’eventuale menzione d’onore per la quarta e la quinta classificata. Il titolo diandrà al produttore che, con tre delle birre in concorso meglio posizionate, avrà ottenuto la. Le valutazioni si terranno oggi e domani. La prima sessione di assaggio sarà composta da 28 tavoli da 3 giudici che per le finali diventeranno 14 da 6, specializzati in ciascuna delle categorie ammesse al concorso.“I giudici di Birra dell’Anno provengono da tutto il mondo. Alcuni di loro sono esponenti di spicco delle tante associazioni birrarie che si occupano di birra artigianale",ha dichiarato, Presidente di Unionbirrai, citando i dirigenti di EBCU, ente di cui Unionbirrai è membro effettivo fin dalla fondazione, e la European Beer Consumers' Union, associatzione che rappresenta e tutela i consumatori di birra europei.