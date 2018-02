Iren investe sugli Ecobonus. Ad Bianco: "Oggi ci sono tutte le condizioni per il successo"

Iren

(Teleborsa) - Il successo dell’con le importanti novità introdotte dall'ultima, ad esempio la cessione a terzi del diritto alla detrazione, richiede il coinvolgimento di soggetti pubblici e società energetiche. IN particolare,laddove la prima fase degli ecobonus non è riuscita ad affermarsi (soggetti a basso reddito, fasce deboli, zone periferiche ecc.). In occasione del lancio della campagna Enea "Fai il cappotto al tuo palazzo" , Teleborsa ha intervistato, presente all'evento con proposte "concrete" dal mondo delle multiutility."Noi siamodi efficientamento energetico destinati alla riqualificazione degli edifici e quindi alla riqualificazione urbana", ha affermato il numero uno della multiutility che opera nel Nord del Paese."Siamo talmente convinti che abbiamodedicato a questo tipo di interventi e abbiamo già fatto molte attività, abbiamo già fatto audit energetici che sono la base sulla quale poi costruire progetti di efficientamento", ha aggiunto."Quindi oggi ci sono le condizioni, ci sono imprese come Iren, che vogliono investire in questi progetti e speriamo ci sia un'ampia adesione da parte dei condomini e dei proprietari degli immobili verso questi progetti", ha concluso il manager.