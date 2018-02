Made in Italy, record storico export cibo con oltre 41 miliardi

(Teleborsa) - E’ record storico per il Made in Italycon le esportazioni che hanno raggiunto i 41,03 miliardi di euro nel 2017 per effetto di un"Si tratta di un ottimo risultato proprio all’inizio dell’anno del cibo italiano nel mondo che conferma le potenzialità del Made in Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese" - commenta la Coldiretti che ha effettuato una analisi sulla base deiQuasi i due terzi delle esportazioni agroalimentare (26,7 miliardi), interessano i Paesi dell’Unione Europea, mae il terzo in termini generali dopo Germania e Francia e prima della Gran Bretagna.Se inle esportazioni alimentari hanno raggiunto quota 6,89 miliardi di euro, confermando il paese teutonico in testa alla classifica degli appassionati di cibo italiano, inle esportazioni tricolori sono salite a 4,53 miliardi, mentre inl’agroalimentare italiano vale 3,34 miliardi.dove ci sono ancora grandi opportunità di crescita per il Made in Italy a tavola, per ora fermo a 448 milioni di euro, così come ine indove però leche ha colpito una lista di prodotti, provenienti da tutta l’Unione Europea.