Canone Rai, aumenta fascia reddito esenzione

(Teleborsa) - Aumenta la soglia di reddito (8.000 euro), per chi ha più di 75 anni, entro la quale non si deve pagare il canone Rai sulla televisione.L'annuncio arriva dal, intervenendo alla conferenza stampa dell'agenzia Del Demanio sui risultati 2017."E' stato appena firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75." - ha annunciato il premier - sottolineando l'importanza, per la prossima stagione di riforme, di"La seconda stagione di riforme che l'Italia deve affrontare nei prossimi anni non deve essere immaginata come una stagione di improbabili miracoli" - ha spiegato Gentiloni -. "Non credo sia utile nei confronti dell'opinione pubblica perché dietro questa illusione c'è il rischio di cancellare i grandi passi avanti fatti in questi anni. Noi come paese non ce lo possiamo permettere".La misura annunciata fadel canone Rai, limitatamente a coloro che abbiano compiuto 75 anni.