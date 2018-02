Lazio, accelera export poli tecnologici nel 3° trimestre 2017

(Teleborsa) - L'export dei poli tecnologici del Lazio. Il terzo trimestre 2017 si è chiuso, infatti, con un incremento delle esportazioni regionali a due cifre (+24,1%) a fronte di un +11,4% dei poli tecnologici nazionali (al netto del Lazio).è stato soprattutto il(+34,8%) che ha mostrato una crescita più intensa della media nazionale del settore (+23,5%). Chiude in positivo anche il polo Ict (+7,1%) anche se resta meno dinamico rispetto alla media nazionale (+10,7%) mentre un rallentamento si registra nelle esportazioni del polo aeronautico (-32,2%) dopo un 2016 molto positivo.Dalrealizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo emerge come nei primi nove mesi dell’anno le esportazioni dei poli Hi-tech laziali abbiano raggiunto i 7,3 miliardi di euro, in crescita del 7,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, confermando la regione tra quelle a più alto contenuto tecnologico del Paese.Nel terzo trimestre 2017, lelaziale sono crescite del 34,8% grazie soprattutto a, ma si segnalano buone performance anche con. L’Ict ha compensato invece una minor domanda dai principali sbocchi commerciali rappresentati da Hong Kong e dalla Francia riposizionandosi su Germania e Stati Uniti. Il polo aeronautico ha risentito di una forte contrazione dell’export verso la Francia, principale mercato di sbocco, ma anche Australia, Malesia ed emirati arabi Uniti.. Chiude in territorio positivo l’export del distretto di Civita Castellana (+1,9%) mentre si osserva una frenata dell’export del distretto ortofrutticolo dell’Agro-Pontino che ha chiuso con un calo tendenziale del 16,7%.